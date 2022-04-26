Yerleşim alanının ortasında faaliyet gösteren fabrikalardan yayılan tozlara, bölgedeki vatandaşlar tepki gösterdi. Araçların tozla kaplandığı görülürken, vatandaşlar yetkililerden çözüm talep etti

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Pirinççi Köyü Yolu’nda, yerleşim alanlarının ortasında bulanan hazır beton fabrikaları, neden oldukları tozdan dolayı çevredekilerin tepki göstermesine neden oldu.

30 yıldır faaliyet gösteren fabrikanın yaydığı tozların sağlığa olumsuz etkisi olduğunu belirten vatandaşlar, maskesiz dışarı çıkamadıklarını belirterek yetkililerden duruma el atmasını istedi.

DHA’nın haberine göre; toz nedeniyle otomobillerin üstünün de tozla kaplandığı görüldü.

“Neredeyse beton sökücüyle saçımızı yıkayacağız”

Kamyon şoförlüğü yapan Faik Aşkın, "Burası hem yerleşim alanı hem sanayi bölgesi. O yüzden iki taraf da mağdur oluyor. Buranın ya sanayi bölgesi ya da yerleşim alanı olması lazım. Belediyenin çare bulup sulamasını da yapması lazım. Saçlarımız sürekli beton tozu oluyor, neredeyse beton sökücüyle saçımızı yıkayacağız.” ifadelerini kullandı.

Fabrika yakınında yaşayan Hatice Kalay, "Nefes alamıyoruz. Hava almam gerekirken maske takmak zorunda kaldım. Yetkililer buraya bakmalı." dedi.

“Tozun ötesinde bir şey yaşıyoruz”

Habibler Mezarlığı'na gelen Aynur Yıldız ise şu sözleri kaydetti:

"Bu toz fazlasıyla rahatsız ediyor. Fabrikaların bir yere taşınması gerekiyor. Buranın bir düzene girmesi lazım. Batı'da bu işler nasıl yapılıyorsa burada da düzenleme yapılmalı. Tozun ötesinde bir şey yaşıyoruz.”

İşe gitmek için otobüs durağında bekleyen İsmet Taş ise, "Nefes alamıyoruz, açık havada maske takmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Sultangazi'de vatandaşların toz isyanı: Tozun ötesinde bir şey yaşıyoruz VİDEO

