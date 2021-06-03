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- Sultangazi'de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası
Sultangazi'de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası
- DHA
- 03.06.2021 - 12:44
- Güncelleme : 03.06.2021 - 12:58
İstanbul’un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki daireyi gözüne kestiren Alican K. (35), evde kimsenin olmamasını fırsat bildi.
Kapıyı manyetik kartla açarak içeri girdi. Evden gelen arama seslerini duyan bir apartman sakini, durumu polise bildirdi.
Alican K., polisi görünce pencereye çıktı. Yakalanacağını anlayan şahıs, intihar edeceğini söyleyerek polisi atlatmaya çalıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine takviye polis ekipleri ile çok sayıda sağlık ve itafiye ekibi sevk edildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri şişme yatak açtı.
AYRI BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Müzakereci iki polis, şüpheliyi ikna için çatı katına çıktı.
O sırada, hırsızlık şüphelisinin çıktığı pencerede evin kedisi sıkıştı.
Korkuya kapılan kediyi kurtarabilmek için ayrı bir çalışma başlatıldı.
Sultangazi'de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası VİDEO
GÖZALTINA ALINDI
Alican K., yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ikna edilerek gözaltına alındı.
Kedi ise başarılı bir operasyon ile kurtarıldı.
Olayı izleyen mahalleli, polis ekiplerinin alkışladı.