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Sultangazi'de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası

Sultangazi'de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası

Polise yakalanacağını anlayan şahıs, intihar edeceği yalanı ile pencereye çıktı. Evin kedisi de aynı pencere de sıkışınca ekipler, hem şahsı hem kediyi pencereden indirmeye çalıştı.