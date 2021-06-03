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    Sultangazi'de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası

    Polise yakalanacağını anlayan şahıs, intihar edeceği yalanı ile pencereye çıktı. Evin kedisi de aynı pencere de sıkışınca ekipler, hem şahsı hem kediyi pencereden indirmeye çalıştı.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 12:58
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    Sultangazi'de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki daireyi gözüne kestiren Alican K. (35), evde kimsenin olmamasını fırsat bildi.

    Kapıyı manyetik kartla açarak içeri girdi. Evden gelen arama seslerini duyan bir apartman sakini, durumu polise bildirdi.

    Alican K., polisi görünce pencereye çıktı. Yakalanacağını anlayan şahıs, intihar edeceğini söyleyerek polisi atlatmaya çalıştı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine takviye polis ekipleri ile çok sayıda sağlık ve itafiye ekibi sevk edildi.

    Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri şişme yatak açtı.

    Sultangazi de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası #1

    AYRI BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Müzakereci iki polis, şüpheliyi ikna için çatı katına çıktı.

    O sırada, hırsızlık şüphelisinin çıktığı pencerede evin kedisi sıkıştı.

    Korkuya kapılan kediyi kurtarabilmek için ayrı bir çalışma başlatıldı.

    Sultangazi'de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası VİDEO

    Sultangazi de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası #2

    GÖZALTINA ALINDI

    Alican K., yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ikna edilerek gözaltına alındı.

    Kedi ise başarılı bir operasyon ile kurtarıldı.

    Olayı izleyen mahalleli, polis ekiplerinin alkışladı.

    Sultangazi de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası #3

    Sultangazi de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası #4

    Sultangazi de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası #5

    Sultangazi de yakalanacağını anlayan hırsızın intihar numarası #6

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