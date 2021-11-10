Sultangazi'de 'yan baktın' kavgası can aldı

Sohbet halinde olan iki genç, kimliği belirsiz kişilerin 'Bize yan mı baktın' demesiyle kavgaya karıştı. Kavga sırasında bıçakla yaralanan gençlerden biri ölürken, diğeri tedaviye alındı.

Sultangazi'de yaşayan 21 yaşındaki İbrahim Sevmiş, bir arkadaşı ile boş arazide sohbet ediyordu.

Bu esnada bölgeden geçen kimliği belirsiz kişilerin, Sevmiş ve arkadaşına, "Bize yan mı bakıyorsunuz." demesiyle tartışma başladı.

BIÇAKLA SALDIRDILAR

Olayın alevlenmesiyle şahıslar, Sevmiş ve arkadaşını darbetti.

O esnada karşı taraf bıçak çıkararak saldırmaya başladı.

GENÇLERDEN BİRİ AĞIR YARALI

Saldırı sırasında Sevmiş, kafasına ve vücüdunun farklı bölgelerine bıçak darbesi alırken, genç arkadaşı kolundan yaralandı.

İki saldırganın olay bölgesinden kaçtığı sırada Sevmiş, ağır yaralı halde ayağa kalkarak evine doğru yürümeye çalıştı.

YOLUN ORTASINDA YERE YIĞILDI

Kan kaybeden genç, daha fazla dayanamayarak yolun ortasında yere yığıldı.

Yerde kanlar içerisinde yatan Sevmiş'i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine ilgili ekipler sevk edildi.

21 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sevmiş, yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Genç adamın cenazesi Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kolundan yaralanan genç ise hastanede tedavi görmeye devam ediyor.

"YARALANDIKTAN SONRA YÜRÜYOR"

Olay anını anlatan mahalle sakini Serdar Özdemir, "Ben esnafım burada. Gürültü sesini duydum dışarı çıktım. Akşam saatlerinde gençler 'yan baktın' meselesinden dolayı kendi aralarında tartışıyorlar. Daha sonra birbirine giriyorlar. Biri belindeki bıçağı çıkarıyor. Bıçağı çıkardıktan sonra birkaç kişi kaçıyor. Ölen çocuk bıçaklanıyor. Yaralandıktan sonra aşağı doğru yürüyor. Bir süre sonra yere düştü." dedi.

Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.