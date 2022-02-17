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    Sultangazi'de yanan kamyona bölgeden geçen su tankeri yetişti

    Seyir halinde olan hafriyat kamyonunda aniden yangın başladı. Şoför yangına müdahale etmeye çalışırken, olay yerinden geçen su tankeri yangını söndürmek için harekete geçti.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 10:03
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    Sultangazi'de yanan kamyona bölgeden geçen su tankeri yetişti

    Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nden Habibler yönüne giden hafriyat kamyonunda yangın çıktı.

    ŞOFÖR YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

    Bunun üzerine kamyonu durdurup aşağıya inen şoför, yangına müdahale etmeye çalıştı.

    BÖLGEDEN GEÇEN SU TANKERİ YARDIMA YETİŞTİ

    Çevredeki sürücüler de yardıma koştu. O sırada yoldan geçen su tankerinin sürücüsünden yardım istediler.

    Su tankeri sürücüsünün aracını yanaştırıp su sıkmasıyla yangın söndürüldü.

    Sultangazi'de yanan kamyona bölgeden geçen su tankeri yetişti ViDEO

    Sultangazi de yanan kamyona bölgeden geçen su tankeri yetişti #1

    Sultangazi de yanan kamyona bölgeden geçen su tankeri yetişti #2

    Sultangazi de yanan kamyona bölgeden geçen su tankeri yetişti #3

    Sultangazi de yanan kamyona bölgeden geçen su tankeri yetişti #4


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