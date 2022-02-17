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- Sultangazi'de yanan kamyona bölgeden geçen su tankeri yetişti
Sultangazi'de yanan kamyona bölgeden geçen su tankeri yetişti
Seyir halinde olan hafriyat kamyonunda aniden yangın başladı. Şoför yangına müdahale etmeye çalışırken, olay yerinden geçen su tankeri yangını söndürmek için harekete geçti.
- DHA
- 17.02.2022 - 09:27
- Güncelleme : 17.02.2022 - 10:03
Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nden Habibler yönüne giden hafriyat kamyonunda yangın çıktı.
ŞOFÖR YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI
Bunun üzerine kamyonu durdurup aşağıya inen şoför, yangına müdahale etmeye çalıştı.
BÖLGEDEN GEÇEN SU TANKERİ YARDIMA YETİŞTİ
Çevredeki sürücüler de yardıma koştu. O sırada yoldan geçen su tankerinin sürücüsünden yardım istediler.
Su tankeri sürücüsünün aracını yanaştırıp su sıkmasıyla yangın söndürüldü.
Sultangazi'de yanan kamyona bölgeden geçen su tankeri yetişti ViDEO