Birinci kattaki dairede sabah saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek apartmana yayıldı. Binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki 5 katlı binada yangın paniği yaşandı.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, binanın 1'inci katında bulunan daire henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Yangından yükselen dumanlar kısa sürede tüm binaya yayıldı.

6'sı çocuk 10 kişi kurtarıldı

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan ilk müdahalede yangın kontrol altına alınırken, binadaki 6’sı çocuk 10 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı.

Hastaneye kaldırıldılar

Yangından kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yangında dumandan etkilenenler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın aktarımına göre; itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü.

Sultangazi’de yangın çıkan binadaki 6'sı çocuk 10 kişi kurtarıldı VİDEO



İnceleme başlatıldı

Yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.