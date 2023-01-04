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- Sultangazi’de yangın çıkan binadaki 6'sı çocuk 10 kişi kurtarıldı
Sultangazi’de yangın çıkan binadaki 6'sı çocuk 10 kişi kurtarıldı
- 04.01.2023 - 16:35
- Güncelleme : 04.01.2023 - 16:43
İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki 5 katlı binada yangın paniği yaşandı.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda, binanın 1'inci katında bulunan daire henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.
Yangından yükselen dumanlar kısa sürede tüm binaya yayıldı.
6'sı çocuk 10 kişi kurtarıldı
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan ilk müdahalede yangın kontrol altına alınırken, binadaki 6’sı çocuk 10 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı.
Hastaneye kaldırıldılar
Yangından kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yangında dumandan etkilenenler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın aktarımına göre; itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü.
Sultangazi’de yangın çıkan binadaki 6'sı çocuk 10 kişi kurtarıldı VİDEO
İnceleme başlatıldı
Yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.