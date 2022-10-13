Sultangazi'de yangın paniği: Mahsur kalan 10 kişi vinçle kurtarıldı

Yangın nedeniyle tüm binayı saran dumanlar, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bir dairede mahsur kalan 10 kişinin yardımına, bir inşaata malzeme taşıyan vinç operatörü koştu.

2 katlı binanın bodrum katı alevlere teslim oldu...

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir binada henüz bilinmeye bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler apartmandaki elektrik kablolarının patlamalarına neden oldu.

10 kişi mahsur kaldı

Öte yandan dumanlar, 2 katlı binanın her yerini sardı. Bu sırada en üst kattaki dairede yaşayan yabancı uyruklu 10 kişi içeride mahsur kaldı.

Büyük korku yaşayan daire sakinleri yardım istemek için pencereye koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vinç operatörü yardım etti

Bu sırada yangını fark eden ve aynı sokakta bir inşaata malzeme taşıyan vinç operatörü, mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Aile vinç yardımı ile tahliye edilirken bir kadının ise bavulunu kurtarmaya çalıştığı görüldü.

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4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

İHA'nın aktarımına göre; olayda dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

"Aşağıdan duman çıkmaya başladı"

Olayı anlatan İlhami Yıldız isimli vatandaş, "Yaklaşık yarım saat kadar önce aşağıdan duman çıkmaya başladı. Üstü ise fırın sanırım aşağıdan tutuşmaya başladı odunlardan dolayı. Üst katta ise göçmenler kalıyor. İleride ise inşaat vardı oradan sepetli vinç çağırdık ve sepet yardımı ile yabancı uyruklu vatandaşları çıkarttık." dedi.

"Naylon kokuları geliyordu ona uyandık"

Mahalle sakinlerinden İnci Gürses, "Sabah çığlık ile uyandık kadının birisi hamile birisi yaşlı birisi ise kızıydı. Kadınların bağırması ile uyandık ve baktık ki her yer duman içindeydi. Naylon kokuları geliyordu ona uyandık. Ne oldu nereden yangın çıktı bilmiyoruz. Vinç geldi ve hepsini ve yandaki zencileri de indirdi." diye konuştu.

"Onlar da ne olduğunu anlayamadılar"

Nuray Bayındır, "Gerçekten çok çaresizlerdi çığlık çığlığa yanlarında ise zenciler oturuyordu. Onlar da ne olduğunu anlayamadılar. Hepimiz bağırdık. Elhamdülillah kurtuldular. Yangının nasıl çıktığını onlar bile anlayamadı şok içindeler." dedi.