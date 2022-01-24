Bilinmeyen bir nedenle patlamaya başlayan yer altı kabloları, alev alev yanmaya başladı. Patlama anları, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde, dün saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yer altı kablolarında patlamalar yaşandı.

Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

KABLOLARIN AKIMI KESİLDİ

Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yer altı kablolarının akımını kesti. Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de, yer altı kabloları patladı VİDEO

