Yaşlı adamın cebinden telefonunu çıkarırken emekli maaşını düşürdüğünü gören bir şahıs, elindeki ekmek poşetini düşürme bahanesiyle parayı alıp kaçtı.

İstanbul Sultangazi’de cadde üzerinde bulunan bir bakkal dükkanının önünde hırsızlık olayı yaşandı.

Emekli maaşını bankadan çektikten sonra ödemelerini yapan 65 yaşındaki İsmail Cangir isimli vatandaş, mahalle bakkalından soda aldıktan sonra kaldırımda bir süre dinlendi.

Bu esnada cep telefonu çalan Cangir, cevap vermek için telefonunu çıkarırken emekli maaşından 450 TL'yi düşürdü.

Durumu fark etmeden Cangir, bir süre sonra kaldırımdan kalktı ve evine doğru gitti.

DÜŞEN PARAYI GÖRDÜ

O esnada oradan geçen şahıs olay yerinde dolaştı ve ortalığı gözetledi.

Bir süre sonra elinde bulunan ekmek poşetini düşürme bahanesi ile yere yattı ve yerdeki paraları poşete koyduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Sultangazi'de bir şahıs, yere düşen parayı ekmek poşeti ile çaldı VİDEO

"KAMERAYI FARK EDİYOR"

Olay anını anlatan parayı düşüren İsmail Cangir’in oğlu Emrah Cangir, "Babamın emekli maaşından artırdığı paraydı. Gelip bakkaldan soda alıyor ve merdivene oturuyor. Bu esnada torunları ilacını kullanması için kendisini arıyorlar. Babam cep telefonunu cebinden çıkardığı esnada maaşından kalan 450 TL parayı yere düşürüyor ve arkasına bakmadan eve gidiyor. Bu esnada para yaklaşık 5 dakika yerde kalıyor.

Oradan geçenler ise fark etmiyorlar. Daha sonra karşı kaldırımdan gelen bir kişi ise, parayı görüyor ve kamerayı fark ediyor. Görüş açısından çıkmak için karşı kaldırımdan dolaşıp geliyor ve elinde bulunan ekmek poşetini yere atıyor. Sonra yerden ekmekleri toplarken parayı da poşetin içine atıyor ve diğer sokaktan uzaklaşıyor" diye konuştu.

"KÖŞE BAŞINDA BİRAZ BEKLİYOR"



Bakkal sahibi Cevdet Köse ise "Akşam üstü amca işten gelmişti yorgundu. Torunları aradı. Cep telefonunu çıkarırken aynı cebinde parası varmış bu esnada merdivene düşürmüş. Bir başkası ise, caddeden giderken parayı fark ediyor. Köşe başında biraz bekliyor bu esnada kamerayı fark ediyor açıya girmemek içinde arka taraftan dolanıyor. Elindeki ekmek poşetini düşürmüş gibi yapıyor ve yerden alırken de paraları poşetin içinde atıyor. Ancak diğer kameranın kendisini çektiğini fark etmiyor" dedi.



Yaşanan olayın ardından vatandaşın Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şahsın yakalanması için şikayette bulunduğu öğrenildi.









