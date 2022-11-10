Sultangazi'de yol verme kavgasında İETT camları kırıldı

Trafikte motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüşürken, motosikletli yol kenarında bulduğu sandalyeyi otobüsün camına fırlattı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, dün saat 16.00, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile seferini gerçekleştiren İETT otobüsünün şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.

İkili arasında yol boyunca devam eden sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

İETT otobüsünün camları patladı

Motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde bir işletmeye ait olan demir sandalyeyi alarak İETT otobüsüne saldırdı, camlarını patlattı.

Panikle araçtan inen yolcular, tarafları ayırmaya çalıştı.

İkili, ekipler tarafından yakalandı

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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"İETT aracının camları patlamıştı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Şahin Gündüz, "Biz sesleri duyunca dışarı çıktık. Ortalık karışmıştı. Yerde sandalye gördüm. İETT aracının camları patlamıştı. Polis geldi, her ikisini de alıp götürdü. Moto kurye çocuk, kendisine küfredildiğini iddia ediyordu. Otobüsten inen yolcular da moto kuryeye tepki gösteriyordu." dedi.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, öte yandan yaşanan o anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına ve vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.