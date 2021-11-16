Sultangazi'de yoldan geçen özel harekat polisi, kazazedeye yardım etti

Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından refüje çıkan araçta yaralanan Emel Alıcı, o sırada yoldan geçen özel harekat polislerinin yardımıyla çıkarıldı.

Dün, saat 14.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Arnavutköy yolu Habibler Mahallesi mevkisinde Arnavutköy yönünde ilerleyen Emel Alıcı, kontrolünü kaybetti.

Alıcı'nın kullandığı 34 S 7208 plakalı otomobili, iddiaya göre aynı yöndeki başka bir sürücü otomobiliyle sıkıştırdı.

Alıcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, refüje çıktı. Otomobil yaklaşık 25 metre refüjde ilerledikten sonra durdu. Kazada, sürücü Emel Alıcı hafif yaralandı.

POLİSLER ARAÇTAN İNDİRDİ

O sırada yoldan geçerken kazayı gören özel harekat polisleri, yaralı sürücünün yardımına koştu. Polisler, refüjde asılı kalan otomobilin sürücüsü Alıcı'yı araçtan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİYDİ"

Kaza anını anlatan Sinan Yardımcı, "Beyaz bir otomobil tam önüne kırarken kadın sürücü şaşırıyor, birdenbire bariyerin üzerine çıkıyor. Kazayı gören özel harekat polisleri karşıdan gelip yardımcı oluyorlar. Arabadan çıkarıyorlar, indirip ambulansı arıyorlar. Yaralı sürücünün durumu iyiydi ambulansa alıp hastaneye götürdüler." dedi.

































