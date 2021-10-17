Sultangazi’de,eve giren büyük fare, ev halkını sokağa döktü

2 çocuk annesi Gonca Çilesiz, su içmek için uyandığında çocuğunun beşiğinde büyük bir fare olduğunu gördü. Çocuklarıyla birlikte evden kaçan Çilesiz çifti, yetkililerden yardım istedi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'ndeki bir evde, sabaha karşı 04.00 saatlerinde, su içmeye uyanan Gonca Çilesiz isimli bir kadın, çocuğunun beşiğinde kocaman bir fare ile karşılaştı.

Çığlık atan kadın ve eşi, evdeki 2 çocuğu da alıp hızla dışarı çıktı.

Fare korkusundan eve giremeyen çift, geceyi akrabalarının evinde geçirdi.

Çift, farelerden kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.

“ÇOCUK BEŞİKTE OLSAYDI BİLMİYORUM NE OLACAKTI”

Gonca Çilesiz, yaşadığı olay hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gece uyandığımda saat 4, 4.30 civarı bebek yanımdaydı. Su içmeye kalktım, beşikte bir fare. Bağırmamla kaçtı. Devamlı tavanda sesleri duyuyoruz. Bizden önceki kiracılar da aynı bu sorundan dolayı çıkmış. İki tane ufak bebeğim var. Çocuk beşikte olsaydı bilmiyorum ne olacaktı.

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“EŞYALARIM ÇÖP OLDU”

Gecenin o saatinde çıktık evden. Gidecek yerde yok, arabamıza gittik. Eşim öğlen saatlerinde geldi yapıştırıcı falan koydu, fareyi çekyatın altında yakaladı. Oyuncakların arasında yakalayıp öldürdü. Baya büyük bir fareydi. Kedi kadardı, halen var burada, eşyalarım çöp oldu. Kiralık ev aramaya başladık, ne yapacağız bilmiyoruz. Çocukları alıp evden kaçtık.”

Evde farelerin kemirdiği yerlerin olduğu görülürken, bazı eşyaların zarar gördüğü kameraya yansıdı.