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Sultangazi’deki bir depodan 100 bin TL’lik malzeme çalındı

Sultangazi’deki bir depodan 100 bin TL’lik malzeme çalındı

Deponun kapısını demir levye ile açan hırsızlar, içeride bulunan 100 bin TL değerinde makine malzemesini çaldı. Hırsızlık çetesi depoyu soyarken, çevredeki vatandaşlar ise onları izledi.