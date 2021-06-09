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    Sultangazi’deki bir depodan 100 bin TL’lik malzeme çalındı

    Deponun kapısını demir levye ile açan hırsızlar, içeride bulunan 100 bin TL değerinde makine malzemesini çaldı. Hırsızlık çetesi depoyu soyarken, çevredeki vatandaşlar ise onları izledi.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 10:47
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    Sultangazi’deki bir depodan 100 bin TL’lik malzeme çalındı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Malkoçoğlu Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin deposunu gözüne kestiren 1’i kadın 5 hırsız, beyaz bir minibüsle iş yerinin önüne yanaştı.

    Hırsızlar, beraberinde getirdikleri demir levye ile deponun kapısını açarak içeriye girdi.

    Tanınmamak için maske takan hırsızlar, dakikalar içerisinde depoda bulunan 100 bin TL’lik ürünü minibüse koyarak kayıplara karıştı.

    HIRSIZLAR ÇALDI, VATANDAŞLAR İZLEDİ

    Hırsızlığın yapıldığı esnada olaya tanık olan kişilerin, o anları izlemesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Polis, hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı.

    Sultangazi’de depo hırsızları kamerada VİDEO

    Sultangazi’deki bir depodan 100 bin TL’lik malzeme çalındı #1

    Sultangazi’deki bir depodan 100 bin TL’lik malzeme çalındı #2

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