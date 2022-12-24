Sultangazi'deki İETT otobüsü kazası kamerada

İETT otobüsü, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan İbrahim Bozkurt itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, saat 10.30 sıralarında bir kaza olayı meydana geldi.

İETT otobüsü, ara yoldan çıkan Enver B. idaresindeki 10 DG 371 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarken araçta yolcu koltuğunda oturan İbrahim Bozkurt sıkıştı.

Sıkışan kişi, i tfaiye ekiplerince kurtarıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bozkurt'u sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.

Bozkurt, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bozkurt ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı

DHA'nın haberine göre; öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

































