Gece saatlerinde alkollü olduğu tahmin edilen bir kadın, üzerine çıktığı tuğlaları çevredeki araçların üzerine fırlattı. O anlar, kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ne kimliği öğrenilemeyen bir kadın gitti.

Kadın, bölgede bulunan bir inşaatın önündeki tuğlaların üzerine çıktı.

Bir süre bekleyen kadın daha sonra küfürler savurarak tuğlaları rast gele park halindeki araçların üzerine fırlattı.

UZAKTAN SESLENEREK İKNA ETMEK İSTEDİLER

Araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar ise kadını durdurmak için uzaktan seslenerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra kadının yanına gelen şahıslar, kadını ikna edip ticari taksiyle olay yerinden ayrıldı.

Sultangazi'deki kadın, üstüne çıktığı tuğlaları araçlara attı ViDEO







POLİS, KADINI ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın sahibinin Suriye uyruklu Muhammet F. İsimli şahsa ait olduğunu belirledi. Araç çekici yardımıyla Sultangazi Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezine götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

KADININ TUĞLA FIRLATMA ANLARI KAMERADA

Bölgedeki vatandaşlar tarafından kendisine yapılan uyarıları umursamayan kadının tuğlaları attığı o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, kadının tuğlaları fırlatarak araçlara zarar verdiği ve vatandaşında uzaktan seslendiği görülüyor.





"KIZI UYARDIM, BANA KÜFREDİP TUĞLA ATTI"

Yaşanan olayı anlatan Mevlüt Bilgin verdiği bilgide "Gece saat 02.00 sıralarında bir gürültü duydum ve balkona çıktım baktım ki bir kız arabaya tuğla atıyor kızım, neden atıyorsun vatandaşın arabasına dedim. Sonra aşağı indim kıza yalvardım bana küfür edip tuğla atmaya başladı. Sonra bir kişi geldi ve kıza sigara verip sakinleştirdi ardından ise iki kişi gelerek kızı ticari taksi ile alıp götürdüler ancak otomobil mahvoldu sanırım kız alkollü idi." dedi.