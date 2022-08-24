Sultangazi'deki kavgalarda, polis havaya ateş açtı

Aynı mahallede farklı zamanlarda çıkan 2 kavgada ortalık karıştı. 4 kişinin yaralandığı kavgalarda, polis havaya ateş açarak olaya müdahale etti.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde çıkan 2 farklı kavga ortalığı karıştırdı.

İlk olay, saat 22.00 sıralarında çıktı.

Aynı sokakta oturan yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

DHA’nın haberine göre; sopalarla birbirlerine saldıran tarafları, çevrede bulunanlar ayırmakta güçlük çekti.

Polis, havaya ateş açtı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın yaşandığı sokağa gelen polis, tarafları ayırmak için havaya ateş etti. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Parkta sözlü taciz iddiası

İkinci kavga ise, aynı mahallede ikamet eden yabancı uyruklu bir kişinin parktaki bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiası ile çıktı.

İddiaya göre, kadına önce sözlü tacizde bulunan şahıs daha sonra telefon numarasını yazdığı kağıdı verdi.

Kadının tepkisi üzerine şahıs bölgeden uzaklaştı. Eve dönen kadın ise durumu ailesine anlattı.

Markete sığındı

Dün akşam saat 22.30 sıralarında durumdan haberdar olan bir grup genç, şüpheli ile sokakta karşılaştı ve şüpheliyi darbetmeye başladı. Bir fırsatını bulan şüpheli sokakta bulunan markete sığındı. Markette bulunan bıçağı peşinden gelen gençlerden birine doğrulttu. Arbede sırasında şüpheli bacağından yaralandı.

Bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Arbedenin devam etmesi üzerine genç, arkadaşları tarafından marketten çıkarılarak olay yerinden uzaklaştırılmak istendi.

Bu sırada olay yerine gelen polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Bacağından yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı.

Parkta sözlü tacize uğradığı iddia edilen kadının da polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.