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    Sultangazi'deki merdiven hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

    Emine Acar'ın park halindeki minibüsünün üzerindeki merdiveni çalıp kaçan hırsız, güvenlik kamerasından kaçamadı.
    • 16.05.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 12:30
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    Sultangazi'deki merdiven hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

    İstanbul Sultangazi'de İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde organizasyon işiyle uğraşan Emine Acar, üzerinde merdiven bulunan minibüsünü, Akşemsettin Camii önüne park etti.

    DHA'nın haberine göre ;gece saatlerinde aracın bulunduğu yere gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre çevreyi gözetleyerek bekledi.

    7 bin liralık merdiveni çaldı

    Daha sonra minibüsün üzerindeki zincirle kilitlenen, yaklaşık 7 bin TL değerindeki merdiveni alarak kayıplara karıştı.

    Sabah işe gitmek için aracın yanına gelen Emine Acar, merdivenin yerinde olmadığını görünce, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

    Şikayetçi oldu

    Acar, kamera görüntülerinden aracının üzerindeki merdivenin çalındığını görüp, polis merkezine giderek, hırsızdan şikayetçi oldu.

    "Kameranın olması bile onlar için bir anlam teşkil etmiyor"

    Yaşananları anlatan Emine Acar, "Geçtiğimiz günlerde aracımızı caminin önüne park ettik. Sabah geldiğimizde merdivenin yerinde olmadığını gördük. Kamera görüntülerini izlediğimizde merdivenin bir kişi tarafından çalındığını anladık. Merdiveni zincirle kilitlemiştik. Kilidi de götürmüş. Çalınmasın diye özellikle kilitledik. Ayrıca hırsızlığa karşı güvenlik kamerasının olduğu yere aracımızı park ettik. Buna rağmen çok cesurlar. Güvenlik kamerasının olması bile onlar için bir anlam teşkil etmiyor. Daha önce de başımıza hırsızlık olayı geldi. İki defa aracımdan çantam çalındı. Hırsızlarla başımız dertte" dedi.

    Sultangazi deki merdiven hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı #1

    Sultangazi deki merdiven hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı #2

    Sultangazi deki merdiven hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı #3

    Sultangazi deki merdiven hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı #4


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