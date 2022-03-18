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    Sultangazi'deki şahıs evini ateşe verdi

    İki hafta önce kiralık evinin camlarını kırıp, eşi ve çocuklarına zarar verdiği için gözaltına alınan ve karısı ile 4 çocuğu koruma altına alınan İnanç K., bu sefer de evini yaktı.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 12:03
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    Sultangazi'deki şahıs evini ateşe verdi

    İstanbul Sultangazi'nin Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı İnanç K.(37), iki hafta önce eşi B.K. ve 5 ile 11 yaş arasındaki 4 çocuğuyla kaldığı kiralık evin camlarını kırıp ortalığı dağıttı.

    EŞİ GÖZALTINA ALINDI, KENDİSİ DE ÇOCUKLARIYLA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

    Şiddet uyguladığı 11 yıllık eşi B.K., çocuklarıyla kaçıp bir iş yerine sığındı. İnanç K. gözaltına alınıp hakkında işlem yapılırken, eşi ve çocukları koruma altına alınarak yurda yerleştirildi.

    Poliste uyuşturucu kullanmak ve yaralamadan kaydı da bulunan İnanç K., bir süre ortalıkta görünmezken bugün evine geldi.

    Sultangazi'deki şahıs evini ateşe verdi ViDEO

    EVİNİ ATEŞE VERDİ

    Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İnanç K., yalnız olduğu sırada eşyaları dağıtıp, evi ateşe verdi. İhbar üzerine sevk edilen polis, İnaç K.'yi gözaltına alırken, itfaiye ekipleri de müdahale ederek yangını söndürdü. İnanç K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

    "ÖNCE ANNENİZİ SONRA SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

    Evin sahibi Tezcan Keser, "Yaklaşık 5 yıldır bu dairede oturan kişi geldi ve evini ateşe verdi. Uyuşturucudan içeri girip, çıkmıştı. Çıktıktan sonra iş bulamadı. İşsiz olunca karı-koca boşanma kararı almışlar. Boşanma kararı alınca evde hadiseler büyümüş. İki hafta önce, camları kırıp evin içini dağıtıyor. Kadın can havliyle kaçıyor. Kadını yakalıyor, komşular elinden alıyor. Çocuklarını bile öldürmeye kalkmış. 'Önce annenizi sonra sizi öldüreceğim' demiş. O içerideyken bu mahalleli, o kadına ve çocuklarına sahip çıktı. O bu mahalleye, karısına çocuklarına bu zulmü yaptı. Ben kiraya verdiğimde böyle değillerdi. Bilmiyordum, mahalle halkından özür dilerim. Hanımefendi iki haftadır devlet korumasında kendisi ile haberleşiyorum. 'Abi camları sakın taktırmayın beni tehdit etmeye devam ediyor. Eve gelip evi yakacakmış' diye bana yazdı. Bugün de geldi evi yaktı." dedi.

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