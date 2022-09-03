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    Sultangazi'deki yangın panik oluşturdu

    Bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yaşanan anlar ise kameraya yansıdı.
    • 03.09.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 17:17
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    Sultangazi'deki yangın panik oluşturdu

    İstanbul Sultangazi'de yangın paniği yaşandı.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 15.30 sularında yaşanan olay, bir sitenin çatı katında gerçekleşti.

    Ekipler müdahale etti

    Henüz sebebi tespit edilemeyen yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre, çatı katından yükselen alevler gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çok sayıda vatandaşın da izlediği görüldü.

    Sultangazi’de binanın çatı katında yangın VİDEO

    Sultangazi deki yangın panik oluşturdu #1


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