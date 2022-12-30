Sultangazi'de yanlış namaz kıldırdın iddiası bıçaklı kavgaya döndü

Cami hocasının izne ayrılmasıyla gönüllü müezzinlik yapan Ali Turan, yanlış namaz kıldırdığını iddia eden Faik Uygun ile kavga etti. Olayda Turan, Uygun'u karnından ve göğsünden bıçakladı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki camide namaz kavgası çıktı.

Hz. Ali Camii'nin imamı, kızının düğünü için izne ayrıldı. Cami cematinden olan Ali Turan da, hoca İbrahim Sürün'ün izinli olduğu sürede gönüllü olarak müezzinlik yapmaya başladı.

Yanlış namaz kıldırdı iddiası

Ardından akşam namazı için camiye gelen Faik Uygun, Turan'ın namazı kıldırmasının ardından hocayla tartışmaya başladı.

'Yanlış namaz kıldırdı' iddiasıyla çıkan tartışmada tansiyon bir anda yükseldi.

Meyve bıçağıyla bıçakladı

Daha sonra Uygun sokak başında gönüllü hoca Ali Turan'ı bekledi. Burada yeniden alevlenen tartışmada 77 yaşındaki Turan, yanında bulunan meyve bıçağıyla Faik Uygun'u karnından ve göğsünden bıçakladı.

Yaralanan Uygun hastaneye kaldırıldı. Turan ise olay sonrası evine gitti.

Sultangazi'de 'yanlış namaz kıldırdın' kavgası VİDEO

Tutuklandı

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Ali Turan'ı evinde gözaltına aldı.

DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Faik Uygun'un ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

"Gönüllü müezzinlik yapıyordu"

Görgü tanığı Yılmaz Arslan, "Ali ağabey bu camide müezzinlik yapıyordu. Bazı kişiler 'sen müezzinlik yapma' dedi. Yaparsın, yapamazsın diyerek tartışma yaşıyorlar. O arada elim olay meydana geldi. Gönüllü müezzinlik yapıyordu. Diyanete bağlı değildi. Üzüldük şahsen keşke olmasaydı onu yapacak bir insanda değil. Nasıl yaptı halen anlamış değiliz." dedi.

"İddia doğru değil"

Camiye sık sık geldiğini söyleyen Hayrettin Alkış, "Kavga etmişler. İkisi de cami cemaatindendi. Ali ağabey bizim müezzindi bazen hoca olmayınca o namazları kıldırıyordu. Bıçaklanan kişi de cami cemaatindendi. Namazı yanlış kıldırdı iddiası doğru değil. Ben kendim de peşinde defalarca namaz kıldım. Hoca olmayınca o kıldırıyordu. Hoca kızının düğünü olduğu için izin almıştı." dedi.





