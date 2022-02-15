Suriye'de askeri araca bombalı saldırı

Şam'da askerlerin bulunduğu otobüse önceden yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu 11 kişi yaralandı, askerlerden 1'i ise hayatını kaybetti.

Suriye'nin başkenti Şam'da askeri araca bombalı saldırı düzenlendi.

Gümrük kavşağı yakınında askerlerin bulunduğu bir otobüse önceden yerleştirilen bomba infilak etti.

1 ÖLÜ, 11 YARALI

Suriye medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre yerel saatle 07.25'te meydana gelen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 11 asker de yaralandı.

Geçtiğimiz yıl 20 Ekim'de yine askerleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.