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- Suriye'de askeri araca bombalı saldırı
Suriye'de askeri araca bombalı saldırı
Şam'da askerlerin bulunduğu otobüse önceden yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu 11 kişi yaralandı, askerlerden 1'i ise hayatını kaybetti.
- İHA
- 15.02.2022 - 11:52
- Güncelleme : 15.02.2022 - 12:00
Suriye'nin başkenti Şam'da askeri araca bombalı saldırı düzenlendi.
Gümrük kavşağı yakınında askerlerin bulunduğu bir otobüse önceden yerleştirilen bomba infilak etti.
1 ÖLÜ, 11 YARALI
Suriye medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre yerel saatle 07.25'te meydana gelen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 11 asker de yaralandı.
Geçtiğimiz yıl 20 Ekim'de yine askerleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.