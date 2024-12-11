İHA

Suriye'de rejimin düşmesinin ardından ülkelerine geri dönmeye başlayan Suriyeliler, sınır kapılarında yoğunluğa sebep oldu.

Esad rejiminin zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, sevgi ve minnet dolu sözlerle anavatanlarına doğru yola çıktı.

Suriye’nin Hama kentinde dünyaya gelen 14 yaşındaki Mustafa El Cemal, doğduktan kısa bir süre sonra savaştan kaçan ailesiyle Türkiye’ye sığınmıştı.

ANAVATANINA GERİ DÖNÜYOR

Türkiye kapılarını El Cemal Ailesi'ne açarken Mustafa, burada büyüyüp burada okumaya başladı.

Hatay’a yerleşen El Cemal Ailesi, bugün Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan memleketlerine döndü.

"ÜLKEME DÖNECEĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Mustafa El Cemal, “Türkiye’yi çok seviyorum. Ülkeme döneceğim için çok mutluyum, yeni aile kuracağız. Şimdi gideceğiz, gittikten sonra çok akrabamız var, onları ziyaret edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederiz. Buraya getirdiği için bizi, 14 yıl misafir ettiği için. Büyüyünce hayalim asker olmak.” diye konuştu.