Suriye'den eylem talimatı alan terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

Suruç ilçesine sınır olan Suriye'nin Ayn el-Arab kentinden eylem talimatı alıp, Türkiye'ye giriş yapan YPG/PKK'lı terörist ile yardım eden 3 kişi, operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suruç ile sınır olan Suriye'nin Ayn el-Arab kentinden, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristin Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, sınırı geçen terörist ile yardım ettiği belirlenen 3 kişiyi operasyon ile yakaladı.

Sınırı geçen terörist yakalandı

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan terörist, örgütün sözde yöneticilerinden eylem talimatı aldığını ve bu nedenle sınırı geçtiğini itiraf etti.

Terör mevzileri savaş uçaklarıyla vuruldu

Öte yandan Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzey bölgesindeki PKK/YPG mevzileri, gece boyunca savaş uçaklarıyla vuruldu.

Ayn el-Arab'daki terör mevzileri ile gözetleme konumundaki Miştenur Tepesi'nin vurulması sonrası bölgede sessizlik hakim oldu.

Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı

DHA'nın haberine göre, insansız hava araçlarıyla keşif uçuşları sürdürülürken, sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.