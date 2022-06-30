Suriyeli Ahmet'in katil zanlısı yakalandı

Engel olmaya çalıştığı hırsızlar tarafından vurulan Suriye uyruklu Şerif El Ahmet, hayatını kaybetti. Aranan 3 şüpheliden silahla ateş ettiği belirlenen Y.A. gözaltına alındı

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde, 7 Haziran günü, Suriye uyruklu Şerif El Ahmet (22), hırsızlık için binaya girmeye çalışan 3 kişiyi fark etti.

Şerif El Ahmet, uyarı amacıyla bağrınca, şüpheliler dışarı çağırdıkları Ahmet'le tartışmaya başladı. 3 kişiden Y.A. isimli şüpheli tabancayla ateş edince, Şerif El Ahmet kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

DHA’nın haberine göre; Ahmet, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamera görüntüleri incelendi

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde Ahmet'e ateş eden kişinin Y.A., yanındakilerin de M.B.Ö, ve A.Y. olduğunu belirlendi.

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Silah, toprağa gömülü bulundu

Fatih Mahallesi'nde oturduğu tespit edilen Y.A., ekiplerce gözaltına alındı.

Y.A.'nın olayda kullandığı silah ise Göztepe Mahallesi'nde toprağa gömülü halde bulundu. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan 3 kişinin, olaydan önce ve sonraki anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin mahalleye geldikleri ve cinayetten sonra kaçtıkları görüldü.