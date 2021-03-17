Suriyeli kadın ateşin üzerine döktüğü benzinin parlamasıyla yanarak öldü

Suriye'nin El Bab kentinde evinin bahçesinde ateşin üzerine döktüğü benzinin parlamasıyla yaralanıp, Gaziantep'e getirilerek tedaviye alınan kadın, kurtarılamadı.

Şehe El Ahmet isimli kadın, Suriye’nin El Bab bölgesinde evinin bahçesinde yaktığı ateşin üzerine benzin döktü.

Benzinin bir anda parlamasıyla kıyafetleri alev alan kadın ağır yaralandı.

GAZİANTEP’E GETİRİLSE DE KURTARILAMADI

El Bab Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Gaziantep'e getirilen kadın, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ndeki Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Ancak Şehe El Ahmet, doktorların tüm çabasına karşın bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

CENAZESİ SURİYE’YE GÖTÜRÜLDÜ

2 çocuk annesi kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.