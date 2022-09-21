Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti ve kırsalında, artan bombardımanın gölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

2011'de Arap Baharı'nı yaşayan ülkelerden biri olan Suriye'de halk ayaklanmış, sonuçları tüm dünyayı etkileyecek bir iç savaş meydana gelmişti.

Ağır sonuçları olan iç savaş henüz son bulmazken, Suriye'nin kuzeybatısındaki öğrenciler savaşın gölgesinde dersbaşı yaptı.

Bombardımanlarda büyük hasar alan derslikleri doldurdular

İdlib kenti ve kırsalında rejim güçleriyle temas hatlarına yakın köylere yönelik bombardımanın arttığı dönemde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Öğrenciler, savaşın izlerini taşıyan ve bombardımanlarda büyük hasar alan, ancak ayakta kalmayı başaran dersliklerde yerlerini aldı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda savaşın gölgesinde dersbaşı yapıldı VİDEO



Kısıtlı imkanlar altında dersbaşı yaptılar

Yıkım ve kısıtlı imkanlar altında başlayan yeni eğitim yılında öğretmenler ise yine maaş almadan gönüllü olarak ders vermeye devam ediyor.

İHA'nın aktardığına göre Jabal al-Zawiya'daki bir okulun müdürü Walid Kanaan, "Çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Okulları restore etmemiz gerekiyor ve öğrenciler için kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız var." diye konuştu.