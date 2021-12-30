Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü kavga: 3'ü tutuklandı

Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'ine ev hapsi verildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı.

İstanbul Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada Susurluk Davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti.

Kavgada akraba olan 4 kişi vücutlarının farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra yaralıların da içinde olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü görüntüler VİDEO

3’Ü TUTUKLANDI

Şüpheliler Fuat Çakır, Caner Koç, Mert Muahammed Beyoğlu tutuklanırken, Mehmet Öksüz'e yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi verildi.

Diğer şüpheliler Alper K. ile Volkan A. adli kontrol şartıyla Süleyman M. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, şüpheli Mehmet Ç. ile Ayhan Ç.'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.