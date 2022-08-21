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Süt toplama aracının altına giren çocuk ezilerek hayatını kaybetti
Samsun’da park halindeki süt toplama atacının altına giren çocuk aracın hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.
- 21.08.2022 - 15:02
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kırsal mahallede 40 yaşındaki T.D. süt toplamak için mahalleye eldi.
Üzerinde süt tankı bulunan idaresindeki kamyonet park halindeyken aracın altına 1.5 yaşlarındaki Yasin Büyük girdi.
Hayatını kaybetti
Aracını hareket ettiren T.D. kazara Yasin Büyük’ü ezerek ölümüne sebep oldu.
İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.