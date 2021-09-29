Aşırı hızlı tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği kaza anbean kameraya yansırken, feci kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Suudi Arabistan’ın Medine kentindeki Ali bin Ebi Talib yolu üzerinde aşırı hız yapan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

POLİS SORUŞTURMA AÇTI, KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaza anı ise anbean çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Suudi Arabistan’da tır kırmızıda bekleyen araçlara çarptı ViDEO