TAG Otoyolunda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı
AA & Ensonhaber

Sürücünün adı öğrenilemeyen yaş meyve ve sebze yüklü 05 RA 450 plakalı tır, TAG Otoyolu Akgedik mevkisinde bir araçtan sızdığı değerlendirilen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

9 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırdaki kasalar yola saçıldı. Bu sırada sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 tır, 2 otomobil, panelvan, pikap ve hafif ticari aracın da karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri araçta sıkıştı.

Kaza nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, uzun kuyruklar oluşan yolda önlem aldı.

TAG Otoyolunda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı

İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince araçta sıkışan kişi çıkarıldı.

Bazı araçların kaldırıldığı otoyolun Mersin- istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekiplerinin de destek verdiği bölgede, kazaya karışan 2 tırın çekici yardımıyla kaldırılması için çalışmalar sürüyor.