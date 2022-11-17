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    Tahran Metrosu’nda panik anları

    Tahran Metrosu’nda silah sesleri duyuldu, büyük panik yaşandı. Sivil kıyafetli kişilerin kaçanları darbettiği, "başını örtmeyen" bazı yolcuların ise başını örtmeye başladığı görüntülere yansıdı.
    • 17.11.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:15
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    Tahran Metrosu’nda panik anları

    İran’da Mahsa Emini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ülkenin birçok yerinde devam ederken, Tahran Metrosu’nda silah seslerinin duyulması, korku ve paniğe yol açtı.

    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, metrodaki kalabalığın bir anda kaçmaya başladığı görüldü.

    AA’nın haberine göre silah seslerinin duyulmasıyla birlikte metroda izdiham yaşandı.

    Başını örtmeyenler daha çok panikledi

    Sivil kıyafetli kişilerin kaçanları darbettiği, "başını örtmeyen" bazı yolcuların ise başını örtmeye başladığı görüntülere yansıdı.

    Görüntünün, 2019'da patlak veren akaryakıt zammı protestolarının 3. yılı dolayısıyla düzenlenen protestoların devam ettiği 15 Kasım akşamı çekildiği ve silahları ateşleyenlerin de polis olduğu ileri sürülüyor.

    Tahran Metrosu’nda panik anları VİDEO

    Esnaf kepenk kapattı

    İran’da 15 Kasım 2019'da patlak veren, Uluslararası Af Örgütü'ne göre 304 kişinin hayatını kaybettiği akaryakıt zammı protestolarının 3. yılı dolayısıyla sosyal medyadan 15 Kasım ile 17 Kasım arasında gösteri düzenlenmesi çağrıları yapılmıştı.

    Bunun üzerine ülkenin birçok kentinde ve üniversitelerde gösteriler düzenlenmiş, bazı şehirlerde esnaf kepenk kapatmıştı.

    Tahran Metrosu’nda panik anları #1

    İran'daki gösteriler

    Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

    Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

    Tahran Metrosu’nda panik anları #2

    ‘342 öldü’ iddiası

    Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise son raporunda, gösterilerde 342 kişinin öldüğü bilgisini vermişti.

    İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.


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