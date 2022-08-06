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Taksim'de, Suriye sloganlarıyla eğlenen grubun arasına daldı: Burası Türkiye, dağılın

Taksim'de, Suriye sloganlarıyla eğlenen grubun arasına daldı: Burası Türkiye, dağılın

Bir grubun ‘Suriye’ sloganları ile eğlenmesi üzerine bir kişi kalabalığın arasına dalarak, “Burası Türkiye, dağılın” şeklinde tepki verdi.