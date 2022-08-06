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- Taksim'de, Suriye sloganlarıyla eğlenen grubun arasına daldı: Burası Türkiye, dağılın
Taksim'de, Suriye sloganlarıyla eğlenen grubun arasına daldı: Burası Türkiye, dağılın
Bir grubun ‘Suriye’ sloganları ile eğlenmesi üzerine bir kişi kalabalığın arasına dalarak, “Burası Türkiye, dağılın” şeklinde tepki verdi.
- 06.08.2022 - 11:42
- Güncelleme : 06.08.2022 - 12:00
İstanbul’da, yabancıların en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Taksim’de bir grubun eğlence yaptığı görüldü.
Suriyelilere yönelik tartışmalar gündemdeki sıcaklığını korurken, grubun ‘Suriye’ sloganları ile eğlenmesi bazı vatandaşların tepkisini çekti.
“Burası Türkiye, dağılın”
Bölgedeki bir vatandaş, grubun arasına dalarak eğlenceyi yarıda böldü. Önce gruptan birine sarılan vatandaş, ardından tişörtünü çıkararak “Burası Türkiye” diye bağırdı.
Grubun dağılmaması üzerine “Burası Türkiye, dağılın” diye bağıran şahıs, o anları saniye saniye kayda aldırdı.
Taksim'de, Suriye sloganlarıyla eğlenen grubun arasına daldı: Burası Türkiye, dağılın VİDEO