Taksici ile turistin 'Beylikdüzü' kavgası

Taksici ile turistin 'Beylikdüzü' kavgası

İstanbul Havalimanı'ndan aldığı turistleri Beylikdüzü yerine Esenyurt'a götüren taksici, yolcularla tartıştı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde yaşanan olayda İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binerek Beylikdüzü’ne gitmek isteyen yabancı uyruklu yolcular, taksici tarafından Esenyurt’a getirildi.

Kendilerini Beylikdüzü’ne getirdiğini söyleyen taksici ile aralarında tartışma yaşanırken, yolcular çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

YOLCULARIN TAKSİCİYE LAF ANLATMAYA ÇALIŞTIĞI O ANLAR

Taksi şoförü ise o anlarda, "Burası Beylikdüzü" diyerek kendini savundu.

Yolcular vatandaşların çevirisi ile taksi şoförüne bulundukları bölgenin Esenyurt olduğunu anlatmaya çalışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.