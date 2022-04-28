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    Taksim Acil önünde aracıyla hasta bekleyen şahıs, güvenlikle kavga etti

    Hastanenin Acil bölümünde bulunan ambulans girişinde içerideki hastasını otomobiliyle bekleyen şahıs, güvenlik görevlileriyle birbirine girdi. Olayda 13 kişi, birbirinden şikayetçi oldu.
    • 28.04.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 12:38
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    Taksim Acil önünde aracıyla hasta bekleyen şahıs, güvenlikle kavga etti

    İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil bölümüne bir hasta getirildi.

    Hastanın yakını, aracını Acil bölümünün önündeki ambulans girişine park etti.

    Salı günü meydana gelen olayda güvenlik görevlilerin uyarısı ile hasta yakını arasında tartışma yaşandı.

    Kavga büyüdü

    Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü ile güvenlik görevlisi birbirine girdi. Güvenlik görevlilerinin ve sürücü yakınlarının da gelmesiyle kavga bir anda büyüdü. Taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

    13 kişi birbirinden şikayetçi oldu

    İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan 13 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler. Yaşanan kavga ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Taksim Acil önünde aracıyla hasta bekleyen şahıs, güvenlikle kavga etti VİDEO

    https://videonuz.ensonhaber.com/izle/taksim-acil-onunde-araciyla-hasta-bekleyen-sahis-guvenlikle-kavga-etti

    Taksim Acil önünde aracıyla hasta bekleyen şahıs, güvenlikle kavga etti #1

    Taksim Acil önünde aracıyla hasta bekleyen şahıs, güvenlikle kavga etti #2

    Taksim Acil önünde aracıyla hasta bekleyen şahıs, güvenlikle kavga etti #3

    Taksim Acil önünde aracıyla hasta bekleyen şahıs, güvenlikle kavga etti #4

    Taksim Acil önünde aracıyla hasta bekleyen şahıs, güvenlikle kavga etti #5


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