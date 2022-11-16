Taksim bombacısının gül aldığı çiçekçi: Para üstünü kabul etmedi

İstiklal Caddesi'ndeki bomba saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın olaydan önce gül aldığı çiçekçi, "Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki terör saldırısına ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Megakent'in en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım akşamı hain teröristlerce bomba saldırısı düzenlendi.

Yaşanan olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Görüntülerin sırrı çözülüyor

Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashır, güvenlik güçlerince kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Terör eyleminin üzerinden 3 gün geçerken kameralara takılan görüntülerin sırrı da tek tek çözülmeye devam ediyor.

Çiçek satıcısının ifadesine başvuruldu

Teröristin kaçarken elinde kırmızı gül olduğu görülmüştü.

Bunun üzerine kendisine çiçek satan şahsın ifadesine başvuruldu.

Teröristin elindeki güllerden birini, oturduğu bankta yanına gelen çiçekçi kadından aldığı belirtildi.

DHA'nın aktarımına göre; diğer gülü ise meydandaki çiçekçinin sattığı öne sürüldü.

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"Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi"

Polisin ifadesine başvurduğu çiçekçi Eyüp Kızılaev, "Saat 15.00-15.30 arası civarındaydı. Arkadaşımla birlikte içeride oturuyordum. Önce gelip çiçeğe baktı. 'How much' dedi. Benden çiçeği istedi, ona bir tane gül verdim bana 50 lira verdi. Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi. Sonra Arapça konuştu benimle, gerek yok anlamında 'Halas' dedi. Gülü aldı gitti. Burası turistlik bir yer olduğu için normalde buraya çeşit çeşit insan gelir. O gözle baktığımız için farklı bir şey göremedik. Sonuçta alnında yazmıyor. Bu şekilde yanımıza kadar sokuluyorlar aslında bizim de can güvenliğimiz yok." dedi.

"Hem Arapça hem İngilizce konuştu"

Kızılaev, teröristin Arapça ve İngilizce konuştuğunu ifade ederek, "Kıyafeti normaldi, başı kapalıydı türban takmıştı. Zaten o kadar dikkat etmedik. Zaten bütün kamera kayıtlarında var. Benden sadece bir gül aldı. Hem Arapça hem İngilizce konuştu. Para üstünü almayınca Arapça 'Halas' dedi. Ben o an içeride telefonla uğraşıyordum. Normalde müşteriler geldiği zaman detaylı sorarlardı, bu fiyat konusu dışında çok bir şey sormadı." diye konuştu.





