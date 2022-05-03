Camiden çıkarken kendi ayakkabılarını bırakıp, aldığı başka bir çift ayakkabıyı giyerek ortadan kaybolan hırsızın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bulunan Taksim Camii'nde kimliği belirsiz bir kişi, ayakkabılarını alarak camiden çıktıktan 3 dakika sonra yeniden geldi.

Gözüne kestirdiği bir dolabı açan adam, başkasının ayakkabısını aldıktan sonra yerine kendi ayakkabılarını bırakıp, camiyi terk etti.

Taksim Camii'ndeki hırsız ayakkabı çaldı

Ayakkabısını bulamayınca polise ihbar etti

Camiden çıktığı sırada dolaptaki ayakkabılarını bulamayan M.A., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, caminin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsız aranıyor

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.













