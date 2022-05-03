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- Taksim Camii'ndeki hırsız ayakkabı çaldı
Taksim Camii'ndeki hırsız ayakkabı çaldı
Camiden çıkarken kendi ayakkabılarını bırakıp, aldığı başka bir çift ayakkabıyı giyerek ortadan kaybolan hırsızın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.
- 03.05.2022 - 11:37
İstanbul'da bulunan Taksim Camii'nde kimliği belirsiz bir kişi, ayakkabılarını alarak camiden çıktıktan 3 dakika sonra yeniden geldi.
Gözüne kestirdiği bir dolabı açan adam, başkasının ayakkabısını aldıktan sonra yerine kendi ayakkabılarını bırakıp, camiyi terk etti.
Taksim Camii'ndeki hırsız ayakkabı çaldı
Ayakkabısını bulamayınca polise ihbar etti
Camiden çıktığı sırada dolaptaki ayakkabılarını bulamayan M.A., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, caminin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Hırsız aranıyor
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.