Taksim Meydanı'nda çırılçıplak halde bulunan kadın polisi harekete geçirdi.

Taksim Gezi Parkı, Talimhane tarafında çırılçıplak halde olan bir kadını gören vatandaşlar polise haber verdi.

POŞET VERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri kadına üstünü kapatması için renkli poşet verdi.

Taksim Meydanı'nda çıplak kadın ihbarı VİDEO

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Daha sonra gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kadının üstünden çıkardığı giysileri de bir poşete koyularak kendisine verildi.





















