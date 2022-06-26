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    Taksim Meydanı'nda turistler birbirine girdi

    İstiklal caddesinde tartışmaya başlayan yabancı uyruklu iki grup Taksim Meydanı'na kadar kavga ederek geldi.
    • 26.06.2022 - 12:50
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    Taksim Meydanı'nda turistler birbirine girdi

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Caddeden meydana kadar gelen grup tekme yumruk ve dubalarla birbirlerine saldırdı.

    Taksim Meydanı'nda turistler birbirine girdi VİDEO

    "Meydana kadar kavga ede ede geldiler"

    Esnaf Veysi Maskan "İstiklal Caddesi'nden meydana kadar kavga ederek geldiler. Yabancı uyruklulardı, kadınlar da kavgaya karıştı. Hepsi birbirine girdi" dedi.

    O anlar kamerada

    Çevredekiler kavgayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Görüntülerde, kavgaya karışanlardan yere düşen bir kişiyi karşı gruptakilerin tekmelemeye başladığı anlar yer alıyor.

    Yerden kalkan kişi eline geçirdiği sırt çantası ile kendini korumaya çalıştı. Gruptaki kadın eline geçirdiği duba ile karşı gruptakine saldırdı.

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