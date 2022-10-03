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Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada

Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada

Gündüz saatlerinde Fas uyruklu genci gözüne kestirerek belirlenemeyen bir nedenle darbeden şahıs, çaldığı telefon ve parayla olay yerinden kaçtı. Ekiplerin radarına takılan hırsız, yakayı ele verdi.