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- Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada
Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada
- 03.10.2022 - 10:09
- Güncelleme : 03.10.2022 - 11:02
İstanbul'un en işlek bölgelerinden birinde yabancı uyruklu bir şahıs darbedildi.
Beyoğlu Taksim Meydan'ında öğle saatlerinde bir bankta oturan Fas uyruklu El Wafı Lahce, yanına oturan bir şahısla sohbet etmeye başladı.
Darbettiği genci gasbederek kaçtı
Ardından ikili henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Şahıs, yabancı uyruklu genci meydandaki vatandaşların gözü önünde darbetti.
Daha sonra gencin cep telefonunu ve 100 lirasını alarak olay yerinden kaçtı.
Ekipler dakikalarca kovaladı
Bu sırada devriye gezen İstanbul Güven Timlerine bağlı ekipler, şahsın koştuğunu görünce takibe aldı.
Dur ihtarına uymayan şahsın ardından dakikalarca kovalamaca yaşandı.
Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada VİDEO
Yakayı ele verdi
Daha sonra ara sokakta kıskıvrak yakalanan gaspçı şahsın üst aramasında, gence ait telefon ve para bulundu.
Adliyeye sevk edildi
İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan Ü.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “gasp” suçundan adliyeye sevk edildi.