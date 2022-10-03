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    Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada

    Gündüz saatlerinde Fas uyruklu genci gözüne kestirerek belirlenemeyen bir nedenle darbeden şahıs, çaldığı telefon ve parayla olay yerinden kaçtı. Ekiplerin radarına takılan hırsız, yakayı ele verdi.
    • 03.10.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 11:02
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    Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada

    İstanbul'un en işlek bölgelerinden birinde yabancı uyruklu bir şahıs darbedildi.

    Beyoğlu Taksim Meydan'ında öğle saatlerinde bir bankta oturan Fas uyruklu El Wafı Lahce, yanına oturan bir şahısla sohbet etmeye başladı.

    Darbettiği genci gasbederek kaçtı

    Ardından ikili henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Şahıs, yabancı uyruklu genci meydandaki vatandaşların gözü önünde darbetti.

    Daha sonra gencin cep telefonunu ve 100 lirasını alarak olay yerinden kaçtı.

    Taksim Meydanı nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada #1

    Ekipler dakikalarca kovaladı

    Bu sırada devriye gezen İstanbul Güven Timlerine bağlı ekipler, şahsın koştuğunu görünce takibe aldı.

    Dur ihtarına uymayan şahsın ardından dakikalarca kovalamaca yaşandı.

    Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada VİDEO

    Taksim Meydanı nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada #2

    Yakayı ele verdi

    Daha sonra ara sokakta kıskıvrak yakalanan gaspçı şahsın üst aramasında, gence ait telefon ve para bulundu.

    Adliyeye sevk edildi

    İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan Ü.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “gasp” suçundan adliyeye sevk edildi.

    Taksim Meydanı nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada #3

    Taksim Meydanı nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada #4

    Taksim Meydanı nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada #5


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