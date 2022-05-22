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Taksim Meydanı'ndaki dilenciler turistleri hedef alıyor
Taksim Meydanı'nda özellikle çocuklarını kullanan dilenceler, hedef aldığı yabancı turistlere zor anlar yaşatıyor.
- 22.05.2022 - 09:48
- Güncelleme : 22.05.2022 - 10:27
İstanbul'da bulunan Taksim Meydanı'nı ve İstiklal Caddesi'ni hedef alan dilenciler, özellikle turistleri hedef alarak onlara zorluk çıkarıyor.
Çocuklarını kullanarak turistlere duygu sömürüsü yapan dilencilerin, para alana kadar turistleri rahat bırakmaması dikkat çekti.
Turistlerden para alana kadar uğraşıyorlar
Dilencilerin, turistlere yaşattığı zor anlar ise kameraya yansıdı.
Öte yandan, aile boyu dilenen dilencilerden biri ise kendilerini görüntülemek isteyen basın mensubunu fark edip tepki gösterdi.
Taksim Meydanı'ndaki dilenciler turistleri hedef alıyor ViDEO