İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Adem ve Elif Topkara çiftinin babası, "Devletimiz tahmin ettiğimizden daha büyük. Bu olayı fazla konuşarak teröre hizmet etmeyelim" dedi.

İstanbul Taksim’de, 13 Kasım'da hain bir terörist tarafından bırakılan bomba patladı.

Patlamada 3 aileden 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Vefat edenlerden geriye ise acı dolu hikayeleri ve gözü yaşlı aileleri kaldı.

Genç çiftin acı ölümü

Hain saldırıda Adem ve Elif Topkara çiftinin geride çocuklarını bıraktığı ortaya çıktı.

İHA'nın aktarımına göre; 40 yaşındaki Adem Topkara ile 37 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara’nın, meydanda gezdikleri sırada patlamadan kaçamadıkları belirlendi.

Taksim saldırısında oğlu ve gelinini kaybeden baba konuştu ViDEO

"Bu olayı fazla konuşarak teröre hizmet etmeyelim"

Aileye başsağlığı ziyaretleri sürerken, terör saldırısında oğlu ve gelinini kaybeden acılı baba Mustafa Topkara konuştu.

Baba Topkara: "Devletimiz çok büyük, tahmin ettiğimizden daha büyük. Biz devletimize güveniyoruz. Bu olayı fazla konuşarak teröre hizmet etmeyelim." dedi.

"Velayetleriyle ilgili yasal süreç başlayacak"

Adem Topkara'nın dayısı Mustafa Orhan, “Şehit olan yeğenimin ablasının olay mahallinde bir iş yeri var. Hafta sonu pazar günü gezmeye gitmiş çocuklar. Abla olan yeğenim orada bir mağazada çalışıyordu. Buradan gelin kızımız da bir şeyler hazırlamış, orada hem yeriz hem de bir tur atarız geliriz şeklinde. Çıkıp turlarken küçük olan 3 yaşındaki kızımızı götüremiyorlar, ben halamla kalmak istiyorum demiş. Diğerleri oradan ayrıldıktan 5-10 dakika sonra saldırı gerçekleşiyor. Orada olay mahallinde kaybettik. Velayetleriyle ilgili yasal süreç başlayacaktır mutlaka. Hukuki süreç neyse o olacak. Ama burada aile ekonomik olarak da akrabalık bağları olarak da güçlü bir aile. Kendi yaşam düzenlerinde sadece anne baba eksikliği olacak. Cenazemiz kalktı, taziyeler devam ediyor, akşamları Kur’anları okunuyor, hayır duayla yad ediyoruz.” ifadelerini kullandı.