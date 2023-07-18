Taksim'de 3 kişilik arkadaş grubuna laf atan kişi tekme tokat dayak yedi Taksim Meydanı’nda bir kişinin alkol aldıktan sonra sataştığı 3 şahıs tarafından çanta, tekme ve yumruklarla darbedilmesi anı kameralara yansırken, vatandaşlar ise müdahale etmeden olayı film gibi izledi.

İHA İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 kişi bir kişiyi dövdü. Beyoğlu Taksim Meydanı’nda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, öncelikle esnafla tartıştı. Alkollü şahıs, tartışmanın ardından meydanda denk geldiği üç kişilik bir arkadaş grubuna laf attı. Bunun üzerine sinirlenen üç şansa saldıran kişiye adeta meydan dayağı atıldı. 3 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla dövülen kişi, kendisini ekiplerin yanına atarak kurtuldu. Vatandaşlar gülerek izledi Kavga esnasında orada olan vatandaşların kavgayı ayırmak yerine gülerek izlemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Kavgaya müdahale etmeyen grup olayı film gibi izledi. Güvenlik güçleri ayırdı Öte yandan kavga B Bölge Güven Timleri tarafından sonlandırılırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. O anlar kaydedildi Yaşanan meydan kavgası, vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.