Taksim'de arama kararı olan taksici yakalandı Ekiplerin trafikte güvenliği sağlamak adına başlattığı çalışmalarda Taksim'de hakkında arama kararı olan bir taksici gözaltına alınırken, aracı ise bağlandı.

İHA Güvenlik güçleri, ülke genelinde huzur ve güvenlik sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalar gün geçtikçe artırılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Taksim'de taksicilere yönelik denetim yaptı. Taksici gözaltına alındı Denetimde taksicilerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uyup uyulmadıklarına da bakıldı. Denetimde 34 TDY 44 plakalı sürücüsünün belediye ruhsatının iptal olduğu anlaşıldı. Ardından Genel Bilgi Sorgulamasına bakılan taksi şoförünün hakkında arama kararı olduğu anlaşıldı. 4 bin 64 lira para cezası kesilen sürücü gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Bağlanan araç ise çekiciyle olay yerinden götürüldü.