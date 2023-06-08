Taksim'de arama kararı olan taksici yakalandı
İHA

Güvenlik güçleri, ülke genelinde huzur ve güvenlik sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda çalışmalar gün geçtikçe artırılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Taksim'de taksicilere yönelik yaptı.

Taksici gözaltına alındı

Denetimde taksicilerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uyup uyulmadıklarına da bakıldı.

Denetimde 34 TDY 44 plakalı sürücüsünün belediye ruhsatının iptal olduğu anlaşıldı.

Ardından Genel Bilgi Sorgulamasına bakılan şoförünün hakkında arama kararı olduğu anlaşıldı.

4 bin 64 lira para cezası kesilen sürücü gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Bağlanan araç ise çekiciyle olay yerinden götürüldü.