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    Taksim'de banktan kalkmadı diye bıçaklı saldırıya uğradı

    İstiklalde Caddesi’nde 3 kişilik arkadaş grubu, bankta yatan genci oturmak için kaldırmaya çalıştı. Şahıslardan biri, genç kalkmadı diye maket bıçağıyla yüzünden yaralayıp olay yerinden kaçtı.
    • 05.11.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 17:56
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    Taksim'de banktan kalkmadı diye bıçaklı saldırıya uğradı

    Taksim İstiklal Caddesi’nde gençler arasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Sabah saatlerinde İstiklal Cadde'si civarında bir bankta uyuyan H.S. adlı gencin çevresine 3 arkadaş geldi.

    Uyuyan gencin başında sohbet etmeye başlayan arkadaş grubu, ardından banka oturmak istedi.

    Banktan kalkmayınca bıçakla saldırdı

    İçlerinden biri, banka yatan H.S.'yi olduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Bankta yatan genç kalmayınca maket bıçağıyla saldırdı.

    Uykusundan uyanan ve neye uğradığını anlayamayan genç yüzünden yaralandı ve olaya tanıklık eden vatandaşlardan yardım istedi.

    Taksim'de bankta yatan gencin yüzünü maket bıçağıyla kesti VİDEO

    Yüzünden yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Taksim de banktan kalkmadı diye bıçaklı saldırıya uğradı #1

    Ekipler saldırganı yakalamak için harekete geçti

    Olayla ilgili harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Ekiplerin özverili çalışmalarının ardından saldırganın Umut A. olduğu tespit edildi.

    Taksim de banktan kalkmadı diye bıçaklı saldırıya uğradı #2

    Olayda kullandığı bıçakla yakalandı

    Polis ekipleri, saldırganı olay esnasında kullandığı maket bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakaladı.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınıp emniyette ifadesi alınan şahıs hakkında, 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı ve adliyeye sevk edildi.

    Taksim de banktan kalkmadı diye bıçaklı saldırıya uğradı #3

    Taksim de banktan kalkmadı diye bıçaklı saldırıya uğradı #4


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