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- Taksim'de banktan kalkmadı diye bıçaklı saldırıya uğradı
Taksim'de banktan kalkmadı diye bıçaklı saldırıya uğradı
- 05.11.2022 - 10:17
- Güncelleme : 05.11.2022 - 17:56
Taksim İstiklal Caddesi’nde gençler arasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Sabah saatlerinde İstiklal Cadde'si civarında bir bankta uyuyan H.S. adlı gencin çevresine 3 arkadaş geldi.
Uyuyan gencin başında sohbet etmeye başlayan arkadaş grubu, ardından banka oturmak istedi.
Banktan kalkmayınca bıçakla saldırdı
İçlerinden biri, banka yatan H.S.'yi olduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Bankta yatan genç kalmayınca maket bıçağıyla saldırdı.
Uykusundan uyanan ve neye uğradığını anlayamayan genç yüzünden yaralandı ve olaya tanıklık eden vatandaşlardan yardım istedi.
Taksim'de bankta yatan gencin yüzünü maket bıçağıyla kesti VİDEO
Yüzünden yaralanan genç hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler saldırganı yakalamak için harekete geçti
Olayla ilgili harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Ekiplerin özverili çalışmalarının ardından saldırganın Umut A. olduğu tespit edildi.
Olayda kullandığı bıçakla yakalandı
Polis ekipleri, saldırganı olay esnasında kullandığı maket bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakaladı.
İHA'nın haberine göre, gözaltına alınıp emniyette ifadesi alınan şahıs hakkında, 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı ve adliyeye sevk edildi.