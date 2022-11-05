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Taksim'de banktan kalkmadı diye bıçaklı saldırıya uğradı

Taksim'de banktan kalkmadı diye bıçaklı saldırıya uğradı

İstiklalde Caddesi’nde 3 kişilik arkadaş grubu, bankta yatan genci oturmak için kaldırmaya çalıştı. Şahıslardan biri, genç kalkmadı diye maket bıçağıyla yüzünden yaralayıp olay yerinden kaçtı.