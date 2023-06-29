Taksim'de başkalarının videosunu çeken şahsın telefonu incelendi İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs çevrede bulunan başka yabancı ailelerin videosunu çekti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, kimsenin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

İHA Taksim Meydanı'nda gergin anlar yaşandı. Yabancı uyruklu bir şahıs elindeki telefonla meydanda gezen yabancı bir ailenin videolarını çekti. Olayı fark eden aile üyelerinden biri, şahsın yanına gidip neden video çektiği sordu. Aralarında tartışma çıktı Videoyu çeken şahıs ile aile arasında tartışma yaşandı. Çevrede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekipleri yabancı şahsın telefonundaki görüntüleri incelemek istedi. Öte yandan karşı tarafın şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri şahsı serbest bıraktı.