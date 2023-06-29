Taksim'de başkalarının videosunu çeken şahsın telefonu incelendi

İHA
Taksim Meydanı'nda gergin anlar yaşandı.
Yabancı uyruklu bir şahıs elindeki telefonla meydanda gezen yabancı bir ailenin videolarını çekti.
Olayı fark eden aile üyelerinden biri, şahsın yanına gidip neden video çektiği sordu.
Aralarında tartışma çıktı
Videoyu çeken şahıs ile aile arasında tartışma yaşandı.
Çevrede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekipleri yabancı şahsın telefonundaki görüntüleri incelemek istedi.
Öte yandan karşı tarafın şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri şahsı serbest bıraktı.