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    Taksim'de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi

    Trafik ihlalleri nedeniyle belediye tarafından izni iptal edilerek çekiciyle otoparka çekilen taksinin şoförüne, bin 800 lira da para cezası uygulandı.
    • 19.12.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 17:48
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    Taksim'de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi

    Polis ekiplerinin ticari taksi denetimleri sürüyor...

    Kurallara uymayan sürücüler, ekiplerin uygulamalarına takılmaya devam ediyor.

    Son olarak İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ticari taksiler denetlendi.

    Uygulama noktası oluşturuldu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından, Taksim girişinde uygulama noktası oluşturuldu.

    Ekipler, 'Kısa mesafe', 'Yolcu seçmesi' ve 'Taksimetre açmaması' ile ilgili olarak denetim gerçekleştirdi.

    Taksim de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi #1

    Cezai işlem yapıldı

    Öte yandan taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye izin belgeleri kontrol edildi.

    Emniyet kemeri takmayan ve evraklarında eksik olan şoförlere cezai işlem uygulandı.

    Taksim'de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi VİDEO

    Taksim de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi #2

    Otoparka çekildi

    Yaptığı trafik ihlalleri nedeniyle belediyeye şikayet edilen bir taksi şoförüne ise, 'Taşımacı ve şoförlere yönelik hizmet kalite puanı kesintisi yaptırım cetveli' uyarınca bin 800 lira para cezası uygulandı.

    DHA'nın aktarımına göre; araç ise çekici ile otoparka çekildi.

    Taksim de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi #3

    Taksim de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi #4

    Taksim de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi #5

    Taksim de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi #6

    Taksim de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi #7

    Taksim de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi #8


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