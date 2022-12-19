Trafik ihlalleri nedeniyle belediye tarafından izni iptal edilerek çekiciyle otoparka çekilen taksinin şoförüne, bin 800 lira da para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin ticari taksi denetimleri sürüyor...

Kurallara uymayan sürücüler, ekiplerin uygulamalarına takılmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ticari taksiler denetlendi.

Uygulama noktası oluşturuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından, Taksim girişinde uygulama noktası oluşturuldu.

Ekipler, 'Kısa mesafe', 'Yolcu seçmesi' ve 'Taksimetre açmaması' ile ilgili olarak denetim gerçekleştirdi.

Cezai işlem yapıldı

Öte yandan taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye izin belgeleri kontrol edildi.

Emniyet kemeri takmayan ve evraklarında eksik olan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Taksim'de çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi VİDEO



Otoparka çekildi

Yaptığı trafik ihlalleri nedeniyle belediyeye şikayet edilen bir taksi şoförüne ise, 'Taşımacı ve şoförlere yönelik hizmet kalite puanı kesintisi yaptırım cetveli' uyarınca bin 800 lira para cezası uygulandı.

DHA'nın aktarımına göre; araç ise çekici ile otoparka çekildi.





















