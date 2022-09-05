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Taksim'de zabıta ekipleri çocuğuyla dilenirken yakalanan kadına müdahale etti

Taksim'de zabıta ekipleri çocuğuyla dilenirken yakalanan kadına müdahale etti

Kendilerini suçüstü yakalayan zabıta ekiplerine, "Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum" diyen dilenci kadınlar, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da, "Seni Allah’a havale ediyoruz" dedi.