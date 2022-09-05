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    Taksim'de zabıta ekipleri çocuğuyla dilenirken yakalanan kadına müdahale etti

    Kendilerini suçüstü yakalayan zabıta ekiplerine, "Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum" diyen dilenci kadınlar, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da, "Seni Allah’a havale ediyoruz" dedi.
    • 05.09.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:40
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    Taksim'de zabıta ekipleri çocuğuyla dilenirken yakalanan kadına müdahale etti

    Dilenciler çocuklarını alet etmeye devam ediyor...

    İstanbul'un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı'nda, hemen hemen her köşede dilenciler ortaya çıkıyor.

    Çocuklarıyla dilendiler

    Çeşitli nedenlerle yerli yabancı turistlerden para isteyenler, oyunlarına çocuklarını da alet ediyor.

    Bu kapsamda zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırıyor.

    Taksim'de çocuğuyla dilenirken yakalanan kadına zabıta ekipleri müdahale etti VİDEO

    Taksim de zabıta ekipleri çocuğuyla dilenirken yakalanan kadına müdahale etti #1

    Ekipler müdahale etti

    İHA'nın aktarımına göre; küçük çocuklarıyla dilenirken yakalanan şahıslara ekipler müdahale etti.

    "Seni Allah'a havale ediyoruz"

    Dilenciler, kendilerini "Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum." diyerek savunurken o anları görüntüleyen gazeteciye de "Seni Allah’a havale ediyoruz." diyerek tepki gösterdi.

    O anlar kamerada.

    Taksim de zabıta ekipleri çocuğuyla dilenirken yakalanan kadına müdahale etti #2

    Taksim de zabıta ekipleri çocuğuyla dilenirken yakalanan kadına müdahale etti #3


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