Taksim’de darbedilen bekçi, 4 ay sonra hayatını kaybetti

Boş binaya girmek istedikleri sırada binanın bekçisi tarafından engellenen şahıslar, bir süre sonra geri gelerek bekçiyi beyzbol sopası ve kaskla döverek komaya soktu. Talihsiz adam, 4 ay sonra öldü.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim’de bulunan boş bir binada yaşayıp, aynı zamanda binanın bekçiliğini yapan Mehmet Göçer’in (40) bulunduğu yere, 31 Mayıs Salı günü saat 10.00 sıralarında 3 şahıs motosikletle geldi.

Binaya girmek isteyen 3 şahsı gören Mehmet Göçer, uzaklaşmalarını söyledi.

Bina bekçisini beyzbol sopasıyla komalık ettiler

Uyarının ardından motosikletle sokaktan uzaklaşan şahıslar, bir süre sonra tekrar gelerek binaya girmek isteyince bekçi Göçer ile aralarında tartışma çıktı.

Saldırganlar, bekçi Göçer’i aralarına alarak beyzbol sopası ve motosiklet kaskıyla dövdü.

Taksim’de beyzbol sopalı ve kasklı dehşet VİDEO

Ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bekçi Göçer’i ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan ve bilinci kapalı olan Mehmet Göçer, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.

Komaya giren Göçer’in daha sonra yoğun bakımda tedavisine devam edildi.

Görüntüler tek tek incelendi

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli 3 şahsın tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, sokak içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şahısları sokağa geldikleri motosikletin plakası ele verdi.

34 KN 5092 plakalı motosikletten yola çıkan polis, motosikletin sahibinin Hakan B. (28) olduğunu tespit etti.

Motosikletle kaza yapınca yakalandı

Hakan B. olaydan birkaç gün sonra motosikletiyle yaralamalı trafik kazasına karıştı.

Kaza ile ilgili emniyete götürülen Hakan B.’nin “kasten yaralama” suçundan firari olarak arandığı da ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Hakan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 2 saldırgan da çok geçmeden yakalandı.

4 ay sonra hayatını kaybetti

Öte yandan komaya giren Mehmet Göçer, yaklaşık 4 ay sonra hayatını kaybetti.

Göçer’in cenazesi Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

“Komaya sokana kadar dövmüşler”

Olayla ilgili İHA’ya konuşan bir vatandaş, “Esnaf arkadaşlardan öğrendiğimize göre evsiz bir abimiz varmış. Önceden evsizmiş sanırım ama kendisine bekçilik işi vermişler. Boş bir bina varmış, oraya bekçilik yapıyormuş. O süreçte bundan bir 4-5 ay öncesinde 3 kişi binaya girmeye çalışmış. Kendisi binaya bekçilik yaptığı için izin vermemiş. O 3 kişi, geri geldikten sonra beyzbol sopalarıyla, kaskla vurarak komaya sokana kadar dövmüşler. Bekçi abimiz 4-5 ay kadar hastanede komada kalmış. Geçen günlerde de vefat ettiğini öğrendik.” dedi.