Taksim'de dilenci operasyonu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilenci operasyonu yapıldı. Aralarında çocukların bulunduğu dilenciler yakalanarak zabıta aracına bindirilirken, kendilerini çeken basın mensuplarına da tepki gösterdi.

İHA

İstanbul’un en işlek noktalarından biri Taksim…

Her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla birlikte meydan yine dilencilerle dolup taşıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan dilenciler, özellikle yabancı turistlerin duygularını sömürüyor.

Zabıta hepsini tek tek aldı

Bugün onlara kötü bir sürpriz vardı.

Zabıta, daha siftah yapmadan hepsini topladı.

Özellikle küçük çocukları ve bebekleri kullanarak para toplayan dilenciler, yakalanarak ekip otomobiline bindirildi.

“Sen sapıksın”

Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini çeken basın mensubuna tepki gösterdi.

Hatta biri “Sen sapıksın” bile dedi.

Taksim Meydanı'nda esnaf olan Hayrettin Taş, isyanını şöyle dile getirdi:

"Bizden önce geliyorlar"