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    Taksim’de gece kulübüne silahlı saldırı anları kamerada

    Gece kulübüne alınmayan şahıs, güvenlik çalışanını silah sıkarak yaraladı. Olay esnasında devriyede olan polis ekipleri, saldırganı nefes kesen kovalamacanın ardından yakaladı. O anlar kaydedildi.
    • 21.08.2022 - 11:02
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    Taksim’de gece kulübüne silahlı saldırı anları kamerada

    İstanbul'un en işlek ve olaylı ilçelerinden biri olan Beyoğlu'nda, gece saatlerinde silahlı kavga yaşandı.

    Taksim'de bulunan bir gece kulübüne gelen 34 yaşındaki Kerim Ç., güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

    Taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    İçeri girmekte ısrarcı olan şahıs, taşkınlık yaparak çalışanların üzerine yürüdü.

    Güvenlik çalışanını ayağından vurdu

    Ardından silahına sarılan Kerim Ç., güvenlik çalışanı Muharrem A.’yi bacağına ateş ederek yaraladı.

    Gece 04.00 sıralarında yaşanan olayın esnasında bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, silah seslerini duyarak hızlıca olay yerine geldi.

    Taksim’de gece kulübüne silahlı saldırı anları kamerada VİDEO

    Taksim’de gece kulübüne silahlı saldırı anları kamerada #1

    Silahla birlikte yakalandı

    Elinde silahla kaçtığını gören ekipler, şahsın peşine takılarak kovalamaya başladı.

    Nefes kesen kovalamaca sonrasında Kerim Ç., Taksim Meydanı’nda güven timleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

    Taksim’de gece kulübüne silahlı saldırı anları kamerada #2

    Adli işlem yapıldı

    Gözaltına alınan Kerim Ç., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.

    İfadesi alınan şahısa, “meskun mahalde ateş etmek”, “kasten yaralama” ve “ateşli silahla kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.

    Taksim’de gece kulübüne silahlı saldırı anları kamerada #3

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre; şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, silahlı saldırı ve kovalamaca anları kameraya yansıdı.

    Taksim’de gece kulübüne silahlı saldırı anları kamerada #4

    Taksim’de gece kulübüne silahlı saldırı anları kamerada #5

    Taksim’de gece kulübüne silahlı saldırı anları kamerada #6


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