Taksim'de gençlerin torpil oyunu bomba sanıldı İki kişinin kendi aralarında şakalaşarak torpil patlatmasının ardından patlama sesini duyan vatandaşların panikle sağa sola kaçıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, saat 00.00 sıralarında gençlerin oyunu vatandaşı tedirgin etti.

Megakent'in en işlek caddesi olan Taksim İstiklal Caddesi'nde iki gencin şaka amaçlı patlattığı torpil paniğe neden oldu.

Patlama sesi duyan vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçışmaya başladı.

Ne olduğunu anlamayan vatandaşlar bomba sanarak saklanmaya çalıştı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Bunun üzerine bekçi ve polis ekipleri ise caddede torpil patlatan gençlerin peşine düştü.

Ekiplerin kısa sürede kıskıvrak yakaladığı gençler gözaltına alınırken gençlerin birbiriyle şakalaşmak amacıyla torpil patlattıkları öğrenildi.

Yakalanan iki kişinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

O anlar kaydedildi

Bu anlar çevredeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Vatandaşın korkusu kısa sürede geçti

Torpili patlatanların yakalanması sonucunda Taksim Meydanı'nda hayat normale döndü.